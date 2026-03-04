x
Ближний Восток

По данным NetBlocks, отключение интернета в Иране продолжается более 100 часов

время публикации: 04 марта 2026 г., 15:08
AP Photo/Ebrahim Noroozi

В Иране отключение интернета продолжается уже более 100 часов, уровень подключения к сети стабилизировался на отметке около 1% от обычного, сообщила в среду группа мониторинга интернета NetBlocks.

"Введенное режимом отключение электроэнергии стало вторым в этом году и последовало за отключением в январе, когда погибли тысячи иранцев", – заявили в NetBlocks.

