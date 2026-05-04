США и Иран обменялись ударами в Ормузском проливе

Глава Центрального командования вооруженных сил США адмирал Брэдли Купер сообщил об уничтожении в Ормузском проливе шести иранских скоростных лодок в ответ на обстрел американских военных кораблей и находившихся под их защитой торговых судов.

Военачальник сообщил, что, помимо лодок, Иран задействовал при атаке крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты. Лодки были атакованы вертолетами Apache и SH-60 Seahawk.

"Я не буду вдаваться в подробности, продолжается ли перемирие или нет. Мы защищали свободу судоходства на выходе из Залива. Иранская сторона повела себя агрессивно, и мы просто ответили на это, как предписано приказом президента", – сказал Купер.