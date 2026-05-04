x
04 мая 2026
|
последняя новость: 21:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
04 мая 2026
|
04 мая 2026
|
последняя новость: 21:38
04 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

США и Иран обменялись ударами в Ормузском проливе

США
Иран
Война с Ираном
время публикации: 04 мая 2026 г., 20:23 | последнее обновление: 04 мая 2026 г., 20:32
США и Иран обменялись ударами в Ормузском проливе
Joel Kowsky/NASA via AP

Глава Центрального командования вооруженных сил США адмирал Брэдли Купер сообщил об уничтожении в Ормузском проливе шести иранских скоростных лодок в ответ на обстрел американских военных кораблей и находившихся под их защитой торговых судов.

Военачальник сообщил, что, помимо лодок, Иран задействовал при атаке крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты. Лодки были атакованы вертолетами Apache и SH-60 Seahawk.

"Я не буду вдаваться в подробности, продолжается ли перемирие или нет. Мы защищали свободу судоходства на выходе из Залива. Иранская сторона повела себя агрессивно, и мы просто ответили на это, как предписано приказом президента", – сказал Купер.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 мая 2026

ЦАХАЛ следит за развитием ситуации вокруг Ирана, указания для населения не изменились
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 04 мая 2026

Оман подвергся атаке из Ирана, есть раненые
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 04 мая 2026

Источник в ОАЭ: ожидаем, что США и Израиль нанесут удар по Ирану в ближайшие 24 часа
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 04 мая 2026

Объединенные Арабские Эмираты отражают ракетный обстрел и атаку беспилотников из Ирана