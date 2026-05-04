x
04 мая 2026
|
последняя новость: 21:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
04 мая 2026
|
04 мая 2026
|
последняя новость: 21:38
04 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Россия объявила одностороннее перемирие 8-9 мая, пригрозив ракетным ударом по центру Киева

Россия
Украина
Война в России
время публикации: 04 мая 2026 г., 21:25 | последнее обновление: 04 мая 2026 г., 21:36
Россия объявила одностороннее перемирие 8-9 мая, пригрозив ракетным ударом по центру Киева
AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Министерство обороны России сообщило, что, в соответствии с решением главнокомандующего Вооруженными Силами РФ Владимира Путина, 8-9 мая 2026 года объявляется перемирие в ознаменование Дня победы. "Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру", – говорится в заявлении.

"Вместе с тем обратили внимание на заявление, сделанное главой киевского режима в Ереване на саммите европейского политического сообщества, в котором содержатся угрозы нанесения удара по Москве именно 9 мая. Вооруженными Силами Российской Федерации будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий", – заявляет МО РФ.

"В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Вооруженные Силы Российской Федерации нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева… Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город", – говорится в заявлении.

В Украине, как и большинстве стран мира, окончание Второй Мировой войны в Европе отмечается 8 мая. Это государственный праздник – День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. В России День победы – 9 мая.

Следует также добавить, что президент Украины Владимир Зеленский, имя которого в заявлении не называется, не угрожал нанести удар по Москве 9 мая, а заявил, что в России боятся такого удара, и проявление этого – отказ от привлечения к параду военной техники.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 04 мая 2026

Зеленский: "Россия боится украинского удара по Красной площади 9 мая, это о многом говорит"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 04 мая 2026

Накануне Дня победы украинские беспилотники атаковали Москву
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 30 апреля 2026

Зеленский не стал отвергать предложение Путина о перемирии на 9 мая