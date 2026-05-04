x
04 мая 2026
|
последняя новость: 21:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
04 мая 2026
|
04 мая 2026
|
последняя новость: 21:38
04 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Отменены слушания по делам Нетаниягу, назначенные на 5 мая

Суд
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 04 мая 2026 г., 20:18 | последнее обновление: 04 мая 2026 г., 20:18
Отменены слушания по делам Нетаниягу, назначенные на 5 мая
Chaim Goldberg/Flash90

14-й канал ИТВ сообщил, что в связи с обострением ситуации вокруг Ирана отменено участие премьер-министра Биньямина Нетаниягу в судебных слушаниях по его уголовному делу, запланированных на вторник, 5 мая.

Отметим, что 4 мая также было отменено участие Нетаниягу в судебном заседании. Причиной отмены стала "ситуация в сфере безопасности".

В последние месяцы заседания с участием Нетаниягу неоднократно переносились или отменялись по просьбе главы правительства, в том числе из-за вопросов безопасности и срочных государственных дел.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 мая 2026

"Вопросы безопасности": отменены очередные слушания по делам Нетаниягу
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 апреля 2026

Суд отклонил просьбу Нетаниягу отложить начало заседания
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 апреля 2026

Юрсоветница президента пригласила адвокатов Нетаниягу и представителей обвинения на встречу