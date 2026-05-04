Отменены слушания по делам Нетаниягу, назначенные на 5 мая
время публикации: 04 мая 2026 г., 20:18 | последнее обновление: 04 мая 2026 г., 20:18
14-й канал ИТВ сообщил, что в связи с обострением ситуации вокруг Ирана отменено участие премьер-министра Биньямина Нетаниягу в судебных слушаниях по его уголовному делу, запланированных на вторник, 5 мая.
Отметим, что 4 мая также было отменено участие Нетаниягу в судебном заседании. Причиной отмены стала "ситуация в сфере безопасности".
В последние месяцы заседания с участием Нетаниягу неоднократно переносились или отменялись по просьбе главы правительства, в том числе из-за вопросов безопасности и срочных государственных дел.
