Отменены слушания по делам Нетаниягу, назначенные на 5 мая

14-й канал ИТВ сообщил, что в связи с обострением ситуации вокруг Ирана отменено участие премьер-министра Биньямина Нетаниягу в судебных слушаниях по его уголовному делу, запланированных на вторник, 5 мая.

Отметим, что 4 мая также было отменено участие Нетаниягу в судебном заседании. Причиной отмены стала "ситуация в сфере безопасности".

В последние месяцы заседания с участием Нетаниягу неоднократно переносились или отменялись по просьбе главы правительства, в том числе из-за вопросов безопасности и срочных государственных дел.