CNN: развернутые в ОАЭ израильские ПВО участвовали в отражении иранского удара

Как сообщает телеканал ReutersCNN со ссылкой на информированный источник, одна из ракет, выпущенных 4 мая Ираном по территории Объединенных Арабских Эмиратов, была перехвачена развернутой в ОАЭ системой израильских ПВО.

В начале войны с Ираном Израиль отправил в Объединенные Арабские Эмираты систему противоракетной обороны "Железный купол" вместе с военными расчетами для ее обслуживания. Об этом в конце апреля написал Барак Равид в статье в Axios со ссылкой на два израильских источника и один источник в США.

30 апреля издание Financial Times со ссылкой на информированные источники сообщило, что Израиль направил в Объединенные Арабские Эмираты высокотехнологичные системы вооружений, включая передовую лазерную систему ПРО "Ор Эйтан", чтобы помочь защитить ОАЭ от иранских ракет и дронов.

По утверждению двух информированных источников, Израиль срочно направил легкую систему наблюдения под названием Spectro, которая помогла ОАЭ обнаруживать приближающиеся дроны, особенно "Шахеды", на расстоянии до 20 км. Также была направлена версия лазерной системы противовоздушной обороны "Ор Эйтан".

ОАЭ подвергались атакам Ирана больше, чем любая другая страна региона: по данным эмиратского министерства обороны, Иран выпустил по ОАЭ 550 баллистических и крылатых ракет, а также более 2200 беспилотников. Большинство были перехвачены, но часть достигла военных и гражданских объектов.