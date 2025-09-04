x
04 сентября 2025
Ближний Восток

Израильские солдаты случайно заехали в Иорданию и были задержаны

Иордания
время публикации: 04 сентября 2025 г., 23:48 | последнее обновление: 04 сентября 2025 г., 23:55
Израильские солдаты случайно заехали в Иорданию и были задержаны
Ayal Margolin/Flash90

Восемь израильских военнослужащих по ошибке пересекли границу с Иорданией и были задержаны иорданскими властями. После допроса они были переданы Израилю в рамках соглашений о безопасности между двумя странами.

Как сообщает Sky News Arabia, инцидент произошел 27 августа. В ходе происшествия никто не пострадал.

Ближний Восток
