Израильские солдаты случайно заехали в Иорданию и были задержаны

Восемь израильских военнослужащих по ошибке пересекли границу с Иорданией и были задержаны иорданскими властями. После допроса они были переданы Израилю в рамках соглашений о безопасности между двумя странами.

Как сообщает Sky News Arabia, инцидент произошел 27 августа. В ходе происшествия никто не пострадал.