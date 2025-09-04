x
Минздрав Ливана заявил о четырех убитых в результате ударов ЦАХАЛа 3 сентября

Ливан
Война с "Хизбаллой"
ЦАХАЛ
время публикации: 04 сентября 2025 г., 13:56

Министерство здравоохранения Ливана сообщает, что 3 сентября в результате ударов по целям в этой стране были убиты не менее четырех человек, 17 (включая четырех несовершеннолетних) получили ранения.

Судя по имеющимся данным, удары наносились по целям в Ансарии, Адлуне, Харайбе, Шебаа (удары по целям в Ансарии и Шебаа ЦАХАЛ подтверждал).

Среди убитых в Ансарии (юго-запад Ливана, более 30 км от границы Израиля), где располагался объект "Хизбаллы", есть гражданин Сирии.

Ранее сообщалось: вечером 3 сентября ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по объектам "Хизбаллы" на юге Ливана, в том числе была уничтожена инженерная техника, использовавшаяся для восстановления террористической инфраструктуры. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщала, что в деревне Ансария был уничтожен объект, на котором хранилась инженерная техника террористов. В районе деревни Аль-Джиббин ударом с воздуха была уничтожена ракетная установка. ЦАХАЛ подчеркивает: наличие инженерной техники и ракетной установки в указанном районе является грубым нарушением договоренностей между Израилем и правительством Ливана.

