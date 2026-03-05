x
Ближний Восток

ЦАХАЛ потребовал от жителей долины Бекаа эвакуироваться

Война с "Хизбаллой"
Ливан
Хизбалла
ЦАХАЛ
время публикации: 05 марта 2026 г., 21:29 | последнее обновление: 05 марта 2026 г., 21:29
ЦАХАЛ потребовал от жителей долины Бекаа эвакуироваться
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа на арабском языке опубликовала срочное предупреждение для жителей нескольких деревень в долине Бекаа в Ливане.

"Деятельность "Хизбаллы" в этом районе вынуждает Армию обороны Израиля применить против нее силу с помощью нанесения ударов по военной инфраструктуре. Армия обороны Израиля не хочет, чтобы вы пострадали. Мы призываем вас немедленно эвакуироваться из этого района", – говорится в сообщении.

