ЦАХАЛ потребовал от жителей долины Бекаа эвакуироваться

Пресс-служба ЦАХАЛа на арабском языке опубликовала срочное предупреждение для жителей нескольких деревень в долине Бекаа в Ливане.

"Деятельность "Хизбаллы" в этом районе вынуждает Армию обороны Израиля применить против нее силу с помощью нанесения ударов по военной инфраструктуре. Армия обороны Израиля не хочет, чтобы вы пострадали. Мы призываем вас немедленно эвакуироваться из этого района", – говорится в сообщении.