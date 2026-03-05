x
05 марта 2026
05 марта 2026
05 марта 2026
последняя новость: 14:48
05 марта 2026
Ближний Восток

В результате иранского удара по Абу-Даби пострадали иностранцы

Катар
Иран
ОАЭ
Война с Ираном
время публикации: 05 марта 2026 г., 13:45 | последнее обновление: 05 марта 2026 г., 13:48
В результате иранского удара по Абу-Даби пострадали иностранцы
AP Photo/ Fatima Shbair

По меньшей мере шесть человек получили ранения в Абу-Даби во время иранского обстрела в результате падения обломков перехватчика и сбитого над городом беспилотного летательного аппарата. Пострадавшие – граждане Пакистана и Непала.

Интенсивному иранскому обстрелу подверглась также столица Катара Доха. Над городом видны клубы черного дыма. Согласно поступающим сообщениям, удар стал одним из самых мощных с начала военных действий.

Ранее было принято решение об эвакуации жителей из домов, расположенных рядом с американским посольством в Катаре. В последние дни Иран нанес удары по посольствам США в Саудовской Аравии и Кувейте, а также по американскому консульству в Дубае.

