В результате иранского удара по Абу-Даби пострадали иностранцы

По меньшей мере шесть человек получили ранения в Абу-Даби во время иранского обстрела в результате падения обломков перехватчика и сбитого над городом беспилотного летательного аппарата. Пострадавшие – граждане Пакистана и Непала.

Интенсивному иранскому обстрелу подверглась также столица Катара Доха. Над городом видны клубы черного дыма. Согласно поступающим сообщениям, удар стал одним из самых мощных с начала военных действий.

Ранее было принято решение об эвакуации жителей из домов, расположенных рядом с американским посольством в Катаре. В последние дни Иран нанес удары по посольствам США в Саудовской Аравии и Кувейте, а также по американскому консульству в Дубае.