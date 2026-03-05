Власти Азербайджана подтвердили иранский удар по Нахичевани

Власти Азербайджана выступили с заявлением, согласно которому два беспилотных летательных аппарата, выпущенных с территории Ирана, взорвались на территории Нахичеваньской автономной республики.

Один из дронов попал в здание терминала Международного аэропорта Нахичевани, второй взорвался рядом со школой в деревне Шакарабад. Два человека пострадали, нанесен материальный ущерб.

"Азербайджан решительно осуждает атаки. Подобные действия неприемлемы и противоречат всем нормам международного права. Азербайджанская сторона заявляет, что подобные инциденты представляют риск дальнейшей эскалации региональной напряженности", – говорится в заявлении.

Официальный Баку потребовал от Ирана разъяснений, потребовав воздержаться от повторных обстрелов. Азербайджан сохраняет за собой право ответных действий. Иранский посол Моджтаба Дермичилу вызван в министерство иностранных дел, где ему будет вручена нота протеста.