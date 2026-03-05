x
05 марта 2026
|
последняя новость: 11:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
05 марта 2026
|
05 марта 2026
|
последняя новость: 11:35
05 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Власти Азербайджана подтвердили иранский удар по Нахичевани

Война с Ираном
Иран
Азербайджан
время публикации: 05 марта 2026 г., 11:11 | последнее обновление: 05 марта 2026 г., 11:22
Власти Азербайджана подтвердили иранский удар по Нахичевани
AP Photo/Aziz Karimov

Власти Азербайджана выступили с заявлением, согласно которому два беспилотных летательных аппарата, выпущенных с территории Ирана, взорвались на территории Нахичеваньской автономной республики.

Один из дронов попал в здание терминала Международного аэропорта Нахичевани, второй взорвался рядом со школой в деревне Шакарабад. Два человека пострадали, нанесен материальный ущерб.

"Азербайджан решительно осуждает атаки. Подобные действия неприемлемы и противоречат всем нормам международного права. Азербайджанская сторона заявляет, что подобные инциденты представляют риск дальнейшей эскалации региональной напряженности", – говорится в заявлении.

Официальный Баку потребовал от Ирана разъяснений, потребовав воздержаться от повторных обстрелов. Азербайджан сохраняет за собой право ответных действий. Иранский посол Моджтаба Дермичилу вызван в министерство иностранных дел, где ему будет вручена нота протеста.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 05 марта 2026

AzernNEWS: в Азербайджане взорвалась выпущенные из Ирана ракеты