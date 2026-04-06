В центре Ирана атакована ракетная база
время публикации: 06 апреля 2026 г., 02:53 | последнее обновление: 06 апреля 2026 г., 02:57
Неофициальные иранские источники сообщают, что в ночь на 6 апреля была атакована ракетная база в Бахарестане, к югу от Исфахана, в центральной части Ирана. Слышны многочисленные взрывы.
Судя по имеющимся данным, из районов недалеко от этой укрепленной базы неоднократно обстреливали баллистическими ракетами территорию Израиля.
Информация о последствиях атаки уточняется.
ЦАХАЛ и CENTCOM пока не комментируют.