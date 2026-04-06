x
06 апреля 2026
06 апреля 2026
06 апреля 2026
последняя новость: 04:33
06 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Ближний Восток

В центре Ирана атакована ракетная база

Война с Ираном
время публикации: 06 апреля 2026 г., 02:53 | последнее обновление: 06 апреля 2026 г., 02:57
В центре Ирана атакована ракетная база
CENTCOM

Неофициальные иранские источники сообщают, что в ночь на 6 апреля была атакована ракетная база в Бахарестане, к югу от Исфахана, в центральной части Ирана. Слышны многочисленные взрывы.

Судя по имеющимся данным, из районов недалеко от этой укрепленной базы неоднократно обстреливали баллистическими ракетами территорию Израиля.

Информация о последствиях атаки уточняется.

ЦАХАЛ и CENTCOM пока не комментируют.

Ближний Восток
