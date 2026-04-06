x
06 апреля 2026
|
последняя новость: 04:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
06 апреля 2026
|
06 апреля 2026
|
последняя новость: 04:33
06 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

СМИ: Бейрут при посредничестве Каира пытается предотвратить удар по переходу на границе с Сирией

время публикации: 06 апреля 2026 г., 01:47 | последнее обновление: 06 апреля 2026 г., 01:54
СМИ: Бейрут при посредничестве Каира пытается предотвратить удар по переходу на границе с Сирией
AP Photo/Bilal Hussein

Ливанские СМИ сообщают, что власти Ливана пытаются предотвратить возможный израильский удар по пограничному переходу "Маснаа" на границе с Сирией. По данным LBCI, Бейрут по указанию президента Жозефа Ауна и премьер-министра Науафа Салама связался с египетской стороной, рассчитывая на посредничество Каира в контактах с Израилем. Никаких гарантий, что атаки не будет, Ливан пока не получил.

Накануне Израиль пригрозил ударом по переходу "Маснаа". ЦАХАЛ заявил, что Израиль намерен атаковать район перехода, так как "Хизбалла" использует его для военных целей и переброски вооружений. После этого переход с ливанской стороны был эвакуирован.

Ливанская сторона эти обвинения отвергает. Министр общественных работ и транспорта Ливана Фаез Расамни заявил, что утверждения Израиля об использовании перехода для контрабанды оружия не соответствуют действительности.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
