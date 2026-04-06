СМИ: Бейрут при посредничестве Каира пытается предотвратить удар по переходу на границе с Сирией

Ливанские СМИ сообщают, что власти Ливана пытаются предотвратить возможный израильский удар по пограничному переходу "Маснаа" на границе с Сирией. По данным LBCI, Бейрут по указанию президента Жозефа Ауна и премьер-министра Науафа Салама связался с египетской стороной, рассчитывая на посредничество Каира в контактах с Израилем. Никаких гарантий, что атаки не будет, Ливан пока не получил.

Накануне Израиль пригрозил ударом по переходу "Маснаа". ЦАХАЛ заявил, что Израиль намерен атаковать район перехода, так как "Хизбалла" использует его для военных целей и переброски вооружений. После этого переход с ливанской стороны был эвакуирован.

Ливанская сторона эти обвинения отвергает. Министр общественных работ и транспорта Ливана Фаез Расамни заявил, что утверждения Израиля об использовании перехода для контрабанды оружия не соответствуют действительности.