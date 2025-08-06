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Ближний Восток

Взрывы на ракетном заводе в Ширазе: подозреваются жара и Израиль

Иран
Пожары
КСИР
время публикации: 06 августа 2025 г., 18:27 | последнее обновление: 06 августа 2025 г., 18:27
Взрывы на ракетном заводе в Ширазе: подозреваются жара и Израиль
Iranian Presidency Office via AP

Пользователи социальных сетей в Иране опубликовали видеозаписи масштабных пожаров в горах западнее Шираза на юге Ирана: ночью в этом районе были зафиксированы мощные взрывы на военном объекте, предположительно, занимающемся производством ракет.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", ночью на базе Корпуса Стражей Исламской Революции к западу от Шираза произошли несколько взрывов. По словам свидетелей, после взрывов произошли вторичные взрывы, свидетельствующие о детонации ракет.

У КСИР три крупные ракетные базы в данном районе, все они подвергались израильским атакам в ходе операции "Народ как лев". При этом КСИР подчеркивает, что базы в этом районе подземные, позволяющие совершать ракетные запуски из подземных шахт.

Вслед за взрывами на военных объектах в горах начал бушевать лесной пожар. Власти на данном этапе не комментируют инцидент. Отмечается, что Иран в последние дни страдает от сильной жары, и взрывы и пожары происходят по всей стране. Однако нельзя исключать, что взрыв на ракетных базах стал результатом преднамеренной диверсии.

Ближний Восток
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