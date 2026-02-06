x
Израиль

Нетаниягу о "файлах Эпштейна": Барак годами подрывал израильскую демократию

Биньямин Нетаниягу
Эхуд Барак
Файлы Эпштейна
время публикации: 06 февраля 2026 г., 14:14 | последнее обновление: 06 февраля 2026 г., 14:22
Нетаниягу о "файлах Эпштейна": Барак годами подрывал израильскую демократию
Avshalom Sassoni/Flash90

Глава правительства Биньямин Нетаниягу прокомментировал так называемые "файлы Эпштейна", в которых имя бывшего главы правительства Эхуда Барака упоминается в различном контексте более 4000 раз.

"Необычно близкие отношения Джеффри Эпштейна с Эхудом Бараком не дают оснований предполагать, что Эпштейн работал на Израиль: они доказывают обратное", – написал глава правительства (на английском языке) на своих аккаунтах в нескольких социальных сетях, включая X и Facebook.

"Не смирившись с поражением на выборах более чем двадцатилетней давности, Барак на протяжении многих лет одержимо пытался подорвать израильскую демократию, сотрудничая с антисионистскими радикальными левыми в безуспешных попытках свергнуть избранное правительство Израиля", – продолжил Биньямин Нетаниягу.

"Личная зацикленность Барака, как утверждается, подтолкнула его к действиям – публичным и закулисным – направленным на подрыв правительства Израиля, включая подпитку массовых протестных движений, разжигание беспорядков и распространение ложных медийных нарративов", – заключил премьер.

Израиль
