Пехлеви: Исламская республика должна прекратить свое существование
время публикации: 06 марта 2026 г., 15:25 | последнее обновление: 06 марта 2026 г., 15:38
Принц Реза Пехлеви осудил ракетные удары Ирана по арабским странам и призвал к свержению режима аятолл.
"Исламская республика запустила ракеты по ОАЭ, Бахрейну, Катару, Кувейту, Оману, Иордании, Ираку и Саудовской Аравии. Она атакует наших арабских соседей. Это неприемлемо", – написал Пехлеви на X.
Он заявил, что подобные действия иллюстрируют политику нынешнего иранского руководства: "Исламская республика всегда была такой. И именно поэтому она должна перестать существовать".
