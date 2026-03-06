x
Ближний Восток

Пехлеви: Исламская республика должна прекратить свое существование

Иран
Война с Ираном
время публикации: 06 марта 2026 г., 15:25 | последнее обновление: 06 марта 2026 г., 15:38
Реза Пехлеви
AP Photo/Ebrahim Noroozi

Принц Реза Пехлеви осудил ракетные удары Ирана по арабским странам и призвал к свержению режима аятолл.

"Исламская республика запустила ракеты по ОАЭ, Бахрейну, Катару, Кувейту, Оману, Иордании, Ираку и Саудовской Аравии. Она атакует наших арабских соседей. Это неприемлемо", – написал Пехлеви на X.

Он заявил, что подобные действия иллюстрируют политику нынешнего иранского руководства: "Исламская республика всегда была такой. И именно поэтому она должна перестать существовать".

