Иранский источник: американское предложение содержит "неприемлемые пункты"

Иранское агентство Tasnim сообщило со ссылкой на осведомленный источник, что Тегеран пока не дал официальный ответ на последнее американское предложение, которое, по утверждению иранской стороны, содержит "неприемлемые пункты".

Источник также опроверг сообщения американских СМИ о том, что стороны близки к согласованию меморандума об окончании войны.

По словам источника, после того как Иран передал через пакистанского посредника свои предложения из 14 пунктов, американская сторона прислала встречный проект. Тегеран приступил к его изучению, однако из-за попытки США с помощью силы "открыть" Ормузский пролив, процесс был приостановлен. Иран возобновил рассмотрение предложения "после отступления Трампа". Свой ответ Тегеран передаст посредникам. Источник добавил, что "язык силы и угроз не только не действует на Иран, но и ухудшает положение самих американцев".