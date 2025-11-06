"Хизбалла" сообщила президенту Ливана, что не сложит оружие

Ливанская террористическая группировка "Хизбалла" заявила, что имеет "легитимное право на сопротивление израильской оккупации", одновременно выразив готовность поддержать вооруженные силы Ливана в защите суверенитета и национального достоинства страны.

"Мы подчеркиваем приверженность национальному суверенитету и категорически отвергаем любые попытки втянуть Ливан в новые переговоры, отвечающие агрессивным целям и интересам сионистского врага", – говорится в послании, адресованном президенту, премьер-министру и председателю парламента Ливана.

"Правительство, приняв поспешное решение о монополии на оружие, дало врагу повод вновь поднять вопрос о разоружении сопротивления, что является преступлением против национальных интересов. Оружие, защищающее Ливан, не может быть предметом переговоров. Если только дискуссия не ведется в рамках всеобъемлющей национальной стратегии обороны", – заявляет "Хизбалла".

Напомним: ливанские власти взяли на себя обязательство разоружить террористическую группировку, но оказались неспособными выполнить обещанное. Это повлекло за собой активизацию израильских ударов по "Хизбалле". Президент Ливана Жозеф Аун приказал армии давать Израилю вооруженный отпор.