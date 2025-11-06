Сирия вернет на службу офицеров, дезертировавших из армии Асада

Министерство обороны Сирии сообщило, что офицеры армии Башара Асада, дезертировавшие в свое время в знак протеста против подавления выступлений мирного населения, будут восстановлены на своих постах – если сами того захотят.

"Они являются неотъемлемой частью новых вооруженных сил. То, что он дезертировали из армии предателей, по сути, является вкладом в дело революции", – заявил пресс-секретарь ведомства Асим Галиун. Вскоре будет начат и прием на службу представителей сержантского состава.

Точных данных о числе солдат и офицеров, дезертировавших из армии Асада, не существует. По оценке, данной в 2014 году Институтом Карнеги, за первые годы гражданской войны их было от 20000 до 100000 тысяч человек.