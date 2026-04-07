В иранском Араке прогремели взрывы

Поздно вечером 7 апреля в Араке, к юго-западу от Тегерана, в центре Ирана, прогремели мощные взрывы.

Иранский телеканал Press TV заявил, что в Араке был атакован алюминиевый завод. Сообщается также об ударе по нефтехимическому комплексу "Фаджр" в Бендер-Махшехре.

Арак – один из основных промышленных центров Ирана, здесь расположено множество заводов, в том числе военных, а также ядерные объекты – завод по производству тяжелой воды и ядерный реактор.