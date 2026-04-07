07 апреля 2026
Ближний Восток

Министерство внутренних дел Кувейта призвало жителей не покидать дома ближайшей ночью

Война с Ираном
время публикации: 07 апреля 2026 г., 21:37 | последнее обновление: 07 апреля 2026 г., 21:37
AP

Министерство внутренних дел Кувейта обратилось к гражданам и иностранным резидентам с призывом ближайшей ночью воздержаться от выхода на улицу, за исключением случаев крайней необходимости. Об этом сообщило кувейтское агентство "Аль Анба".

Ограничение вступит в силу в полночь и будет действовать до 6 утра среды, 8 апреля. Ведомство объяснило эту меру необходимостью обеспечить безопасность населения и повысить эффективность работы силовых структур в условиях текущей региональной обстановки.

Предупреждение было опубликовано за несколько часов до истечения срока ультиматума, выдвинутого США Ирану.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 апреля 2026

39-й день войны "Рычание льва": удары по целям в Иране, обстрелы Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 07 апреля 2026

Заявления Трампа и Вэнса породили слухи о намерении США применить ядерное оружие против Ирана
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 07 апреля 2026

WSJ: в ответ на заявление Трампа о гибели цивилизации Иран прервал переговоры с США
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 07 апреля 2026

Трамп предупредил Иран: "Целая цивилизация может погибнуть этой ночью"