Министерство внутренних дел Кувейта призвало жителей не покидать дома ближайшей ночью

Министерство внутренних дел Кувейта обратилось к гражданам и иностранным резидентам с призывом ближайшей ночью воздержаться от выхода на улицу, за исключением случаев крайней необходимости. Об этом сообщило кувейтское агентство "Аль Анба".

Ограничение вступит в силу в полночь и будет действовать до 6 утра среды, 8 апреля. Ведомство объяснило эту меру необходимостью обеспечить безопасность населения и повысить эффективность работы силовых структур в условиях текущей региональной обстановки.

Предупреждение было опубликовано за несколько часов до истечения срока ультиматума, выдвинутого США Ирану.