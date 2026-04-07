Министерство внутренних дел Кувейта призвало жителей не покидать дома ближайшей ночью
время публикации: 07 апреля 2026 г., 21:37 | последнее обновление: 07 апреля 2026 г., 21:37
Министерство внутренних дел Кувейта обратилось к гражданам и иностранным резидентам с призывом ближайшей ночью воздержаться от выхода на улицу, за исключением случаев крайней необходимости. Об этом сообщило кувейтское агентство "Аль Анба".
Ограничение вступит в силу в полночь и будет действовать до 6 утра среды, 8 апреля. Ведомство объяснило эту меру необходимостью обеспечить безопасность населения и повысить эффективность работы силовых структур в условиях текущей региональной обстановки.
Предупреждение было опубликовано за несколько часов до истечения срока ультиматума, выдвинутого США Ирану.
