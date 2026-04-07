При атаке иранских БПЛА на базу США в Кувейте пострадали 15 американских военнослужащих

В результате атаки беспилотников на авиабазу "Али аль-Салам" в Кувейте в ночь на 7 апреля пострадали 15 американских военнослужащих. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на двух американских должностных лиц.

Судя по имеющимся данным, большинство раненых получили легкие травмы и уже вернулись к исполнению обязанностей.