Использование охлаждающих жилетов или холодный душ могут помочь людям похудеть

Ученые считают, что регулярное воздействие холода, например, холодный душ или специальные охлаждающие жилеты, может помочь в снижении веса. Несмотря на популярность ледяных купаний и плавания в холодной воде, научных данных о такой пользе пока немного. Однако новое исследование с участием 47 людей с лишним весом показало, что низкие температуры действительно способны уменьшать количество жира в организме.

В эксперименте часть участников в течение шести недель каждое утро по два часа носила охлаждающий жилет и специальный пояс с гелевыми вставками, охлажденными до 15°C. При этом они продолжали заниматься обычными делами. В результате участники в среднем потеряли около 0,9 кг, причем почти весь потерянный вес пришелся на жировую ткань. Контрольная группа, наоборот, немного набрала вес. Исследователи объясняют эффект активацией бурого жира – особой ткани, которая помогает организму вырабатывать тепло, расходуя запасы энергии. По словам ученых, такое воздействие холода может не только ускорять сжигание калорий, но и положительно влиять на уровень сахара, жиров в крови и воспалительные процессы, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Сейчас специалисты также изучают, способны ли холодные души и плавание в холодной воде давать похожий эффект. Для этого в Нидерландах проводится отдельное исследование, в котором часть участниц ежедневно принимает максимально холодный душ по 90 секунд. Ученые надеются определить, какой способ воздействия холодом окажется наиболее эффективным и удобным для повседневной жизни.