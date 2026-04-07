Со стороны Ирана атакован саудовский город Эль-Джубайль
время публикации: 07 апреля 2026 г., 01:46 | последнее обновление: 07 апреля 2026 г., 01:46
В ночь на 7 апреля с иранской стороны был осуществлен комбинированный ракетно-дроновый удар по целям в Эль-Джубайле, на востоке Саудовской Аравии (побережье Персидского залива).
Помимо прочего, иранцы применили баллистические ракеты с кассетными боеголовками.
Судя по всему, в числе целей были предприятия нефтехимической промышленности.
Информация о причиненном ущербе уточняется.