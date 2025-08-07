Правительство Ливана приняло план разоружения "Хизбаллы", министры-шииты покинули заседание

Шиитские члены правительства Ливана покинули заседание кабинета в знак протеста против плана разоружения группировки "Хизбалла". После их ухода план, предложенный США, был принят правительством, но временные рамки в нем отсутствуют.

Предложение включает в себя постепенное полное разоружение на всей ливанской территории всех группировок, действующих в стране – в том числе "Хизбаллы", вывод израильских войск из Южного Ливана, освобождение ливанских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах, и, в конечном счете, демаркацию ливано-израильской границы.

После завершения заседания "Хизбалла" выступила с заявлением, в котором обвинила правительства в капитуляции перед США и Израилем. "С нашей точки зрения сегодняшнего решения не существует", – говорится в документе.

Несмотря на то, что влияние и военная мощь "Хизбаллы" значительно снизились после поражения от Израиля, однако в Ливане опасаются, что она окажет вооруженное сопротивление попыткам заставить ее сложить оружие.