Ливанские источники сообщают о гибели четырех человек в результате "израильских ударов"
время публикации: 07 августа 2025 г., 19:13 | последнее обновление: 07 августа 2025 г., 19:44
Ливанские источники сообщают, что в результате двух израильских авиаударов в районе Аль-Бекаа погибли четыре человека.
Сообщается, что был атакован автомобиль, в котором находился высокопоставленный боевик группировки "Аль-Джамаа аль-Исламия" и еще двое сопровождавших его людей.
Ранее был нанесен удар с БПЛА по автомобилю в районе деревни Кфар Дан в Баальбеке, министерство обороны Ливана сообщает об одном погибшем.
