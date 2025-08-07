Ливанские источники сообщают о гибели четырех человек в результате "израильских ударов"

Ливанские источники сообщают, что в результате двух израильских авиаударов в районе Аль-Бекаа погибли четыре человека.

Сообщается, что был атакован автомобиль, в котором находился высокопоставленный боевик группировки "Аль-Джамаа аль-Исламия" и еще двое сопровождавших его людей.

Ранее был нанесен удар с БПЛА по автомобилю в районе деревни Кфар Дан в Баальбеке, министерство обороны Ливана сообщает об одном погибшем.