Из ОАЭ депортировали палестинского инженера, заявившего, что он бойкотирует Pepsi

Власти ОАЭ депортировали палестинского инженера по телекоммуникациям, который прожил в стране около 20 лет, сообщает IslamiCity.

Причиной депортации стал отказ инженера пить Pepsi, дополненный словами о бойкоте "произраильских товаров". Это высказывание он позволил себе во время праздника в одном из госучреждений Абу-Даби.

По данным информированных источников, палестинский инженер был вызван в службу безопасности в Абу-Даби всего через два дня после инцидента и проинформирован о том, что он должен покинуть страну в течение нескольких дней. Это вынудило его ликвидировать свой бизнес и забрать детей из школ, прежде чем отправиться в Иорданию с временным паспортом.