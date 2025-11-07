x
07 ноября 2025
07 ноября 2025
07 ноября 2025
07 ноября 2025
Ближний Восток

СМИ: генпрокуратура Турции выдала ордер на арест Нетаниягу по обвинению в геноциде

Турция
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 07 ноября 2025 г., 20:08 | последнее обновление: 07 ноября 2025 г., 20:29
СМИ: генпрокуратура Турции выдала ордер на арест Нетаниягу по обвинению в геноциде
Reuven Kastro/POOL

Средства массовой информации в Турции сообщают, что генеральная прокуратура выдала ордер на арест 37 подозреваемых в геноциде, среди которых премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

Напомним, в конце октября премьер-министр Канады Марк Карни заявил в интервью агентству Bloomberg, что его правительство исполнит ордер Международного уголовного суда в отношении главы израильского правительства Биньямина Нетаниягу, если тот окажется на канадской территории.

Ближний Восток
