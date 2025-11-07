СМИ: генпрокуратура Турции выдала ордер на арест Нетаниягу по обвинению в геноциде
время публикации: 07 ноября 2025 г., 20:08 | последнее обновление: 07 ноября 2025 г., 20:29
Средства массовой информации в Турции сообщают, что генеральная прокуратура выдала ордер на арест 37 подозреваемых в геноциде, среди которых премьер-министр Биньямин Нетаниягу.
Напомним, в конце октября премьер-министр Канады Марк Карни заявил в интервью агентству Bloomberg, что его правительство исполнит ордер Международного уголовного суда в отношении главы израильского правительства Биньямина Нетаниягу, если тот окажется на канадской территории.
