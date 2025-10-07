Источники: ЦАХАЛ нанес удары по целям на юге Ливана

Ливанский телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", сообщает, что днем 7 октября ЦАХАЛ нанес удар по цели в районе Уади Маримин, на юге Ливана.

Судя по имеющимся данным, БПЛА атаковал бульдозер между деревнями Забкин и Ятер, есть раненые.

Ливанские источники также сообщают: ЦАХАЛ нанес авиаудар по автомобилю в Дир Амесе, к юго-востоку от Тира, примерно в 10 км от границы с Израилем.

ЦАХАЛ пока эту информацию не комментирует.