x
07 октября 2025
|
последняя новость: 14:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 октября 2025
|
07 октября 2025
|
последняя новость: 14:51
07 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Источники: ЦАХАЛ нанес удары по целям на юге Ливана

Ливан
ЦАХАЛ
время публикации: 07 октября 2025 г., 13:31 | последнее обновление: 07 октября 2025 г., 13:48
"Аль-Маядин": ЦАХАЛ нанес удар по цели на юге Ливана
Ayal Margolini/Flash90

Ливанский телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", сообщает, что днем 7 октября ЦАХАЛ нанес удар по цели в районе Уади Маримин, на юге Ливана.

Судя по имеющимся данным, БПЛА атаковал бульдозер между деревнями Забкин и Ятер, есть раненые.

Ливанские источники также сообщают: ЦАХАЛ нанес авиаудар по автомобилю в Дир Амесе, к юго-востоку от Тира, примерно в 10 км от границы с Израилем.

ЦАХАЛ пока эту информацию не комментирует.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook