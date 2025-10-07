Нападение на штаб КСИР на западе Ирана, есть убитые и раненые

На западе Ирана, в городе Сервабад провинции Курдистан, было совершено вооруженное нападение на штаб "Корпуса стражей исламской революции" – в него была брошена граната.

Как сообщает иранское агентство Mehr, в результате нападения были убиты двое "сотрудников КСИР", еще трое получили ранения.

Судя по заявлению КСИР, нападение было совершено участниками некой "контрреволюционной" группы.

О нейтрализации или задержании кого-либо из нападавших не сообщается.