Представитель Ирана в ООН: "Мы не примем временное прекращение огня"

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани объявил, что Тегеран не примет временное прекращение огня.

"Любое решение по прекращению конфликта должно включать гарантию ненападения и установление справедливого и прочного мира, основанного на заслуживающих доверия и поддающихся проверке гарантиях предотвращения любых нарушений", – заявил Иравани.

В то же время Реза Амири Могадам, посол Ирана в Пакистане, выступающий посредником между Вашингтоном и Тегераном в переговорах о прекращении огня, написал в сети X: "Позитивные и продуктивные усилия Пакистана из доброй воли и в рамках посреднической миссии по прекращению войны подходят к критическому, чувствительному этапу. Следите за обновлениями".