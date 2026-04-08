Тегеран подтвердил принятие соглашения о прекращении огня и представил "встречные предложения"
время публикации: 08 апреля 2026 г., 02:26 | последнее обновление: 08 апреля 2026 г., 02:31
Высший совет национальной безопасности Ирана подтвердил, что принял предложение о временном прекращении огня и представил собственное предложение по урегулированию конфликта.
Иранские СМИ сообщили, что представленное Тегераном предложение из 10 пунктов включает в себя контроль над Ормузским проливом, прекращение ударов по связанным с Тегераном группировкам и вывод американских войск со всех их баз в регионе.
Очевидно, что подобные "встречные предложения" не могут быть приемлемыми для Вашингтона. В Белом доме детали соглашения пока не комментируют.
