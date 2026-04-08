Президент США Дональд Трамп объявил о перемирии с Ираном. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в соцсети TruthSocial – до официального уведомления со стороны Белого дома.

"На основании моих разговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и фельдмаршалом Асимом Муниром, в ходе которых они попросили меня воздержаться от применения разрушительной силы, которая должна быть направлена этой ночью против Ирана, и при условии, что Исламская Республика Иран согласится на ПОЛНОЕ, НЕМЕДЛЕННОЕ и БЕЗОПАСНОЕ ОТКРЫТИЕ Ормузского пролива, я соглашаюсь приостановить бомбардировки и атаки против Ирана на срок в две недели. Это будет двустороннее ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ! Причина этого в том, что мы уже достигли и превзошли все военные цели, а также очень далеко продвинулись в вопросе окончательного соглашения, касающегося долгосрочного МИРА с Ираном и МИРА на Ближнем Востоке. Мы получили от Ирана предложение из 10 пунктов и считаем, что оно может служить рабочей основой для переговоров. Почти по всем различным вопросам, которые прежде вызывали разногласия, между Соединенными Штатами и Ираном уже достигнуто согласие, однако двухнедельный период позволит завершить и окончательно оформить Соглашение. От имени Соединенных Штатов Америки, в качестве президента, а также представляя страны Ближнего Востока, считаю честью то, что эта давняя проблема близка к разрешению. Благодарю за внимание к этому вопросу!" – сказано в письменном заявлении Трампа.

Вскоре после публикации этого заявления из Ирана были обстреляны Иерусалим и другие населенные пункты в центре Израиля. Ровно в это время на странице Белого дома в социальной сети X было опубликовано заявление Трампа о перемирии.

Представитель Белого дома сообщил американскому порталу Axios, что прекращение огня вступит в силу после того, как Иран откроет Ормузский пролив.

Ливанский телеканал MTV со ссылкой на свои источники сообщает, что Ливан не включен в соглашение о прекращении огня с Ираном. Бейрут пока официальных заявлений по этому поводу не делал. Эта информация расходится с более ранними сообщениями Reuters, согласно которым Иран добивался включения Ливана в любое соглашение о прекращении огня с США и Израилем. Таким образом, если данные MTV верны, требование Тегерана либо не было принято, либо нынешняя схема перемирия пока касается только иранского направления.

Ранее Белый дом опубликовал в соцсети X пост с жестким выпадом в адрес Тегерана: "Десятилетия иранского террора не продолжатся при президенте Трампе". К публикации была приложена фотография Дональда Трампа с подписью: "47 лет вымогательства, коррупции и смерти наконец закончатся".

На этом фоне постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани объявил, что Тегеран не примет временное прекращение огня. "Любое решение по прекращению конфликта должно включать гарантию ненападения и установление справедливого и прочного мира, основанного на заслуживающих доверия и поддающихся проверке гарантиях предотвращения любых нарушений", – заявил Иравани.

В то же время Реза Амири Могадам, посол Ирана в Пакистане, выступающий посредником между Вашингтоном и Тегераном в переговорах о прекращении огня, написал в сети X: "Позитивные и продуктивные усилия Пакистана из доброй воли и в рамках посреднической миссии по прекращению войны подходят к критическому, чувствительному этапу. Следите за обновлениями".

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщал, что попросил президента США Дональда Трампа продлить срок для заключения соглашения США с Ираном на две недели. Также он попросил Иран в качестве жеста доброй воли открыть Ормузский пролив на две недели на фоне проведения дипломатической работы по достижению соглашения между США и Тегераном. В публикации в соцсети Х Шахбаз Шариф призвал воюющие стороны в течение двух недель соблюдать режим прекращения огня, чтобы "предоставить возможность дипломатическим усилиям привести к окончательному урегулированию конфликта".