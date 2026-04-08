Тегеран: США признали право Ирана на обогащение урана

Иранские СМИ публикуют условия прекращения огня, якобы согласованные с Вашингтоном. При этом упоминается не только Ормузский пролив, но и обогащение урана.

Сообщается, что, в соответствии с соглашением, пересечение Ормузского пролива будет осуществляться в соответствии с "протоколом о безопасном проходе под надзором Ирана" в течение двух недель.

При этом утверждается, что Вашингтон признает право Ирана на обогащение урана, и дальнейшие переговоры будут сосредоточены на уровне обогащения.

Белый дом эти заявления пока не комментирует.