Тегеран: США признали право Ирана на обогащение урана
время публикации: 08 апреля 2026 г., 05:00 | последнее обновление: 08 апреля 2026 г., 05:06
Иранские СМИ публикуют условия прекращения огня, якобы согласованные с Вашингтоном. При этом упоминается не только Ормузский пролив, но и обогащение урана.
Сообщается, что, в соответствии с соглашением, пересечение Ормузского пролива будет осуществляться в соответствии с "протоколом о безопасном проходе под надзором Ирана" в течение двух недель.
При этом утверждается, что Вашингтон признает право Ирана на обогащение урана, и дальнейшие переговоры будут сосредоточены на уровне обогащения.
Белый дом эти заявления пока не комментирует.