08 апреля 2026
08 апреля 2026
|
08 апреля 2026
|
последняя новость: 05:31
08 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Ближний Восток

Иранское ТВ: от имени Моджтабы Хаменеи объявлено о прекращении огня

время публикации: 08 апреля 2026 г., 04:10 | последнее обновление: 08 апреля 2026 г., 04:16
Иранское ТВ: от имени Моджтабы Хаменеи объявлено о прекращении огня
AP Photo/Vahid Salemi

Иранское государственное телевидение IRIB зачитало заявление, приписываемое верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи, в котором содержится распоряжение прекратить огонь.

По сведениям телеканала, в заявлении говорится, что это "не конец войны", однако необходимо следовать указаниям верховного лидера и прекратить боевые действия.

Заявление было именно зачитано в эфире, без видео- или аудиообращения самого Хаменеи.

Достоверных сведений о том, что Моджтаба Хаменеи жив и дееспособен, нет.

Отметим, что в промежутке между заявлением Трампа о прекращении огня и "приказом" от имени Хаменеи иранский КСИР шесть раз обстрелял территорию Израиля баллистическими ракетами, были атакованы и цели в арабских странах Персидского залива, включая Катар.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 08 апреля 2026

Премьер Пакистана: Иран и США договорились о прекращении огня на всех территориях, включая Ливан
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 08 апреля 2026

МИД Ирана ответил Трампу заявлением об иранских "могущественных вооруженных силах"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 08 апреля 2026

Президент США Дональд Трамп объявил о перемирии с Ираном