Иранское ТВ: от имени Моджтабы Хаменеи объявлено о прекращении огня

Иранское государственное телевидение IRIB зачитало заявление, приписываемое верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи, в котором содержится распоряжение прекратить огонь.

По сведениям телеканала, в заявлении говорится, что это "не конец войны", однако необходимо следовать указаниям верховного лидера и прекратить боевые действия.

Заявление было именно зачитано в эфире, без видео- или аудиообращения самого Хаменеи.

Достоверных сведений о том, что Моджтаба Хаменеи жив и дееспособен, нет.

Отметим, что в промежутке между заявлением Трампа о прекращении огня и "приказом" от имени Хаменеи иранский КСИР шесть раз обстрелял территорию Израиля баллистическими ракетами, были атакованы и цели в арабских странах Персидского залива, включая Катар.