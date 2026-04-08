08 апреля 2026
Ближний Восток

На Синае погибла израильская туристка

Египет
Туризм
время публикации: 08 апреля 2026 г., 10:09 | последнее обновление: 08 апреля 2026 г., 10:18
Израильтянка погибла на Синае, занимаясь кайтсерфингом
Flash90. Фото: Й.Замир

38-летняя жительница Тель-Авива Ноа Мор погибла 5 апреля на Синайском полуострове во время занятий кайтсерфингом. Информация об этом была разрешена к публикации сегодня, 8 апреля, после возвращения тела в Израиль.

"Ноа была женщиной, полной жизни и любви – к природе, горам, морю. Она любила путешествовать, танцевать, творить, жить полной жизнью. Когда она появлялась – с широкой улыбкой, чистым сердцем и редким даром объединять людей, все преображалось", – сообщили ее близкие.

Они добавляют: Ноа была прекрасным инженером, занимаясь разработкой новейшего оборудования для операций на мозге и спине. "Она сделала значительный вклад в развитие медицинских технологи. Ноа, любящая дочь, сестра, тетя и подруга, оставила после себя мать, двух братьев, двух племянников и множество друзей".

