На Синае погибла израильская туристка

38-летняя жительница Тель-Авива Ноа Мор погибла 5 апреля на Синайском полуострове во время занятий кайтсерфингом. Информация об этом была разрешена к публикации сегодня, 8 апреля, после возвращения тела в Израиль.

"Ноа была женщиной, полной жизни и любви – к природе, горам, морю. Она любила путешествовать, танцевать, творить, жить полной жизнью. Когда она появлялась – с широкой улыбкой, чистым сердцем и редким даром объединять людей, все преображалось", – сообщили ее близкие.

Они добавляют: Ноа была прекрасным инженером, занимаясь разработкой новейшего оборудования для операций на мозге и спине. "Она сделала значительный вклад в развитие медицинских технологи. Ноа, любящая дочь, сестра, тетя и подруга, оставила после себя мать, двух братьев, двух племянников и множество друзей".