Боевики "Катаиб Хизбалла" освободили американскую журналистку Шелли Киттлсон

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американская журналистка-фрилансер Шелли Киттлсон, которая была похищена неделю назад боевиками шиитской группировки "Катаиб Хизбалла" в Ираке, освобождена из плена.

Ранее представители группировки заявили о своей готовности освободить заложницу при условии, что она немедленно покинет Ирак.

Ранее группировка не признавала свою причастность к похищению Киттлсон, хотя как американские, так и иракские официальные лица указывали на эту группировку.

Двое представителей "Катаиб Хизбалла" заявили агентству Associated Press, что в обмен на журналистку будут освобождены несколько членов группы, задержанных властями Ирака.

Шелли Киттлсон – фрилансер, специализирующаяся на событиях в регионе. В частности, она писала для издания Al-Monitor. У Шелли Киттлсон – гражданство США, но долгие годы живет и работает она в Италии.