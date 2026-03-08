Главы МИД арабских стран подтвердили право стран, подвергшихся атакам Ирана, на самооборону

На экстренном заседании министры иностранных дел стран, входящих в Лигу арабских государств, приняли постановление, подтверждающее право арабских стран, подвергшихся атакам Ирана, на самооборону.

"Подтверждаем поддержку ЛАГ всех шагов и мер, предпринимаемых государствами, подвергшимися нападениям, для защиты своей безопасности и стабильности, а также для защиты своих территорий от любой агрессии", – говорится в итоговом заявлении.

В тексте также говорится о том, что действия Ирана "поставили под угрозу жизни гражданского населения и привели к жертвам среди мирных жителей и материальному ущербу, что является вопиющим нарушением международного права и международного гуманитарного права".