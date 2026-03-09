ЦАХАЛ нанес волну ударов в Иране: по пусковым установкам и штабам "басиджей"
время публикации: 09 марта 2026 г., 07:43 | последнее обновление: 09 марта 2026 г., 07:49
Военно-воздушные силы ЦАХАЛа при целеуказании военной разведки завершили очередную волну ударов по инфраструктуре иранского режима в ряде районов Ирана.
В ходе ударов израильские самолеты атаковали завод по производству ракетных двигателей и несколько пусковых установок баллистических ракет большой дальности. Одновременно ЦАХАЛ продолжает углублять поражение военной инфраструктуры.
В числе пораженных объектов: штаб сил внутренней безопасности в Исфахане, базы "Корпуса стражей исламской революции" и "басиджей".