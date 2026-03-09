x
09 марта 2026
Пресса

Трамп – The Times of Israel: решение об окончании войны с Ираном будет принято вместе с Нетаниягу

Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
Интервью
Война с Ираном
время публикации: 09 марта 2026 г., 06:52 | последнее обновление: 09 марта 2026 г., 06:55
Трамп – The Times of Israel: решение об окончании войны с Ираном будет принято вместе с Нетаниягу
AP Photo/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп в интервью The Times of Israel заявил, что решение о сроках завершения войны против Ирана будет приниматься совместно с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. По его словам, это будет "взаимное" решение, хотя окончательный выбор останется за ним.

Отвечая на вопрос, кто именно определит момент окончания войны – он сам или Нетаниягу, Трамп заявил: "Я думаю, это взаимно… Мы разговариваем. Я приму решение в нужное время, но будут учтены все обстоятельства".

В том же интервью Трамп высоко оценил взаимодействие с Нетаниягу в ходе войны и заявил, что США и Израиль "работали вместе" против Ирана. Он также выразил уверенность, что продолжение самостоятельных действий Израиля после возможного прекращения американских ударов, по его мнению, "не потребуется".

