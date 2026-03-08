Ливанский источник: более 100 граждан Ирана вывезены из Бейрута российским самолетом

Как сообщил агентству AFP официальный представитель Ливана, 117 граждан Ирана были эвакуированы из Бейрута минувшей ночью российским самолетом. В их числе сотрудники иранского посольства.

5 марта правительство Ливана приняло решение о запрещении деятельности в стране Корпуса стражей исламской революции. "Любая деятельность в военной сфере или сфере безопасности, независимо от статуса или прикрытия тех, кто ее ведет, будет пресекаться, а ответственные – арестовываться", – говорилось в заявлении.

7 марта из Международного аэропорта Бейрута вылетел первый рейс с иранскими гражданами. Ливан покинули более 150 граждан Ирана, включая дипломатов и членов их семей.

В ночь на 8 марта Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла точечный удар по ключевым командирам "Ливанского корпуса" иранского спецподразделения "Кудс" в Бейруте.

В заявлении ЦАХАЛа сказано, что эти командиры действовали в Ливане, продвигая террористические планы против Государства Израиль и его граждан, параллельно с деятельностью "Корпуса стражей исламской революции" в Иране.

В ЦАХАЛе подчеркивают, что "Ливанский корпус" сил "Кудс" служит связующим звеном между террористической организацией "Хизбалла" и иранским режимом, а также является структурой, поддерживающей усиление и наращивание военного потенциала "Хизбаллы".