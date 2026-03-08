x
08 марта 2026
08 марта 2026
Ближний Восток

Авианосец Abraham Lincoln в 350 км от побережья Ирана

США
Война с Ираном
время публикации: 08 марта 2026 г., 23:12 | последнее обновление: 08 марта 2026 г., 23:20
Авианосец Abraham Lincoln в 350 км от побережья Ирана
CENTCOM

Американский авианосец Abraham Lincoln, задействованный в операции против Ирана, продолжает действовать в Аравийском море, тогда как второй авианосец ВМС США – Gerald R. Ford – после прохода через Суэцкий канал вошел в Красное море. Об этом сообщает ресурс USNI News, отслеживающий перемещения американских кораблей в регионе.

Ранее китайские аналитические структуры SCSPI и MizarVision сообщили, что Abraham Lincoln приблизился к иранскому побережью примерно на 350 километров, а Gerald R. Ford после ухода из восточной части Средиземного моря сократил дистанцию для действий палубной авиации по целям в Иране, заняв позицию в Красном море у берегов Саудовской Аравии.

Эти оценки основаны на спутниковом мониторинге и анализе открытых данных.

