Авианосец Abraham Lincoln в 350 км от побережья Ирана

Американский авианосец Abraham Lincoln, задействованный в операции против Ирана, продолжает действовать в Аравийском море, тогда как второй авианосец ВМС США – Gerald R. Ford – после прохода через Суэцкий канал вошел в Красное море. Об этом сообщает ресурс USNI News, отслеживающий перемещения американских кораблей в регионе.

Ранее китайские аналитические структуры SCSPI и MizarVision сообщили, что Abraham Lincoln приблизился к иранскому побережью примерно на 350 километров, а Gerald R. Ford после ухода из восточной части Средиземного моря сократил дистанцию для действий палубной авиации по целям в Иране, заняв позицию в Красном море у берегов Саудовской Аравии.

Эти оценки основаны на спутниковом мониторинге и анализе открытых данных.