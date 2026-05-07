Иранские СМИ сообщают о взрыве на острове Кешм в результате "столкновения с противником"
время публикации: 07 мая 2026 г., 22:41 | последнее обновление: 07 мая 2026 г., 22:47
В ночь на пятницу, 8 мая, жители иранского портового города Бендер-Аббас и острова Кешм в Ормузском проливе сообщили о взрывах.
По данным иранского агентства Fars, коммерческая часть пирса Бахман на Кешме пострадала в ходе "столкновения с противником".
Агентство Mehr также подтвердило взрывы на острове. Причина взрывов в Бендер-Аббасе пока не установлена.
Ряд иранских СМИ сообщает, что к удару по причалу Бахман на острове Кешм могут быть причастны ВВС ОАЭ. По данным портала Asr Iran, ведется расследование возможной причастности Эмиратов к инциденту. Официального подтверждения эта версия пока не получила.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 07 мая 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 07 мая 2026