x
07 мая 2026
|
последняя новость: 23:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
07 мая 2026
|
07 мая 2026
|
последняя новость: 23:02
07 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Иранские СМИ сообщают о взрыве на острове Кешм в результате "столкновения с противником"

Иран
ОАЭ
Война с Ираном
время публикации: 07 мая 2026 г., 22:41 | последнее обновление: 07 мая 2026 г., 22:47
Иранские СМИ сообщают о взрыве на юге страны и ущербе пирсу на острове Кешм
AP Photo/Vahid Salemi

В ночь на пятницу, 8 мая, жители иранского портового города Бендер-Аббас и острова Кешм в Ормузском проливе сообщили о взрывах.

По данным иранского агентства Fars, коммерческая часть пирса Бахман на Кешме пострадала в ходе "столкновения с противником".

Агентство Mehr также подтвердило взрывы на острове. Причина взрывов в Бендер-Аббасе пока не установлена.

Ряд иранских СМИ сообщает, что к удару по причалу Бахман на острове Кешм могут быть причастны ВВС ОАЭ. По данным портала Asr Iran, ведется расследование возможной причастности Эмиратов к инциденту. Официального подтверждения эта версия пока не получила.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 07 мая 2026

WSJ: Трамп намерен возобновить операцию "Проект Свобода" в Ормузском проливе в ближайшие дни
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 07 мая 2026

WP: Иран способен выдержать многомесячную блокаду и сохранил 70% ракет
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 06 мая 2026

"Хатам аль-Анбия": Иран не наносил ударов по ОАЭ