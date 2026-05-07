Вспышка ящура в Израиле: закрыты заповедники Хай-Бар на Кармеле и в Йотвате

Управление природы и парков Израиля объявило в четверг вечером о временном закрытии заповедников Хай-Бар Кармель и Хай-Бар Йотвата из-за вспышки ящура среди диких животных. Заповедник на Кармеле закрыт с пятницы, 8 мая, на десять дней, заповедник в Йотвате – минимум на четыре дня.

В последние месяцы на севере страны выявлены многочисленные очаги заражения. В Израиль проник новый, более агрессивный штамм вируса, который распространился на десятки хозяйств по всей стране. В районе ручья Тавор и на севере Голанских высот обнаружены погибшие от болезни газели – этот вид особенно уязвим перед вирусом и в большинстве случаев не выживает после заражения. Под угрозой также горные козлы и олени.

В Управлении подчеркивают, что ящур не опасен для человека, однако люди и транспорт могут переносить вирус через обувь, оборудование при контакте с зараженными территориями. Эффективной вакцины для диких животных на данный момент не существует, поэтому заповедники полностью закрыты для посетителей.