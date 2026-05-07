x
07 мая 2026
|
последняя новость: 23:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
07 мая 2026
|
07 мая 2026
|
последняя новость: 23:02
07 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Опрос "Мидгам" и iPanel: партии "Ликуд" и "Бэяхад" сравнялись

Кнессет
Опрос
Выборы 2026
время публикации: 07 мая 2026 г., 22:20 | последнее обновление: 07 мая 2026 г., 22:23
Опрос "Мидгам" и iPanel: партии "Ликуд" и "Бэяхад" сравнялись
Flash90

Телеканал "Кешет-12" опубликовал результаты еженедельного опроса общественного мнения, проведенного институтом "Мидгам" при участии iPanel.

Согласно результатам опроса, если бы выборы в Кнессет проходили сегодня, "Ликуд" и блок "Бэяхад" получили бы по 25 мандатов. На третьем месте партия "Яшар" во главе с Гади Айзенкотом – 14 мандатов.

Остальные места распределились бы следующим образом: "Демократим" во главе с Яиром Голаном – 11, ШАС во главе с Арье Дери – 9, "Наш дом Израиль" во главе с Авигдором Либерманом – 9, "Оцма Йегудит" во главе с Итамаром Бен-Гвиром – 9, "Яадут а-Тора" во главе с Ицхаком Гольдкнопфом – 8, блок ХАДАШ-ТААЛ – 5, РААМ во главе с Мансуром Аббасом – 5.

Партии нынешней коалиции набирают 51 мандат, партии оппозиции (учитывая мандаты арабских партий) – 69.

По данным опроса, если бы партии "Яшар" и "Наш дом Израиль" баллотировались единым списком, они могли бы стать крупнейшей парламентской фракцией с 25 мандатами. При этом партия "Ликуд" и блок Беннета и Лапида "Бэяхад" получили бы по 24 мандата. Таким образом, оппозиция получила бы 60 мандатов (без учета мандатов арабских партий), коалиция – 50 мандатов.

Если бы партия во главе с депутатом Кнессета Хили Трупером, вышедшим из "Кахоль Лаван", баллотировалась вместе с партией "Резервисты" во главе с Йоазом Генделем, партия "Ликуд" получила бы 24 мандата, но была бы крупнейшей партией Кнессета. Партия "Бэяхад" потеряла бы два мандата и зашла в Кнессет с 23 мандатами, один мандат потеряла бы партия Айзенкота. Партия Трупера и Генделя преодолела бы электоральный барьер и получила бы 5 мандатов.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 мая 2026

Опрос "Mаарива": "Бэяхад" обходит "Ликуд", но не может сформировать коалицию без арабских партий
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 апреля 2026

Беннет и Лапид снова вместе: финал против Нетаниягу или политический блеф?
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 апреля 2026

Опросы: объединение Лапида и Беннета не приносит оппозиции победы