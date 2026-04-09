Новая Версия Сайта
09 апреля 2026
|
09 апреля 2026
|
последняя новость: 16:41
09 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Ближний Восток

ЦАХАЛ опубликовал новое предупреждение для жителей Дахии о предстоящем ударе по "Хизбалле"

время публикации: 09 апреля 2026 г., 16:22 | последнее обновление: 09 апреля 2026 г., 16:24
ЦАХАЛ опубликовал новое предупреждение для жителей Дахии о предстоящем ударе по "Хизбалле"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа на арабском языке опубликовала срочное предупреждение для жителей южного пригорода Бейрута Дахии, являющегося оплотом шиитской террористической организации "Хизбалла".

Жителям восьми районов предписано немедленно эвакуироваться в связи со скорыми ударами по объектам "Хизбаллы" в этих районах.

"ЦАХАЛ не намерен причинять вам вред, мы действуем только против "Хизбаллы" и военных объектов. Ради вашей безопасности вы должны немедленно эвакуироваться", – говорится в сообщении.

916-й день войны: действия в Ливане и Газе, операции в Иудее и Самарии