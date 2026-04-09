ЦАХАЛ опубликовал новое предупреждение для жителей Дахии о предстоящем ударе по "Хизбалле"

Пресс-служба ЦАХАЛа на арабском языке опубликовала срочное предупреждение для жителей южного пригорода Бейрута Дахии, являющегося оплотом шиитской террористической организации "Хизбалла".

Жителям восьми районов предписано немедленно эвакуироваться в связи со скорыми ударами по объектам "Хизбаллы" в этих районах.

"ЦАХАЛ не намерен причинять вам вред, мы действуем только против "Хизбаллы" и военных объектов. Ради вашей безопасности вы должны немедленно эвакуироваться", – говорится в сообщении.