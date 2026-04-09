ТАСС: Иран будет пропускать через Ормузский пролив не более 15 судов в день

Иран в рамках соглашения о прекращении огня будет пропускать через Ормузский пролив не более 15 судов в день. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника перед переговорами в Исламабаде.

"В условиях действующего режима прекращения огня через Ормузский пролив разрешено проходить не более 15 судам в день. Это движение строго зависит от согласия Ирана и соблюдения конкретного протокола. Эта новая нормативно-правовая база, действующая под наблюдением Корпуса стражей исламской революции, была официально доведена до сведения сторон в регионе. Возврата к довоенному статус-кво не будет", – сказал источник.