x
09 апреля 2026
|
последняя новость: 16:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
09 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

ТАСС: Иран будет пропускать через Ормузский пролив не более 15 судов в день

Иран
время публикации: 09 апреля 2026 г., 15:43 | последнее обновление: 09 апреля 2026 г., 15:49
AP Photo

Иран в рамках соглашения о прекращении огня будет пропускать через Ормузский пролив не более 15 судов в день. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника перед переговорами в Исламабаде.

"В условиях действующего режима прекращения огня через Ормузский пролив разрешено проходить не более 15 судам в день. Это движение строго зависит от согласия Ирана и соблюдения конкретного протокола. Эта новая нормативно-правовая база, действующая под наблюдением Корпуса стражей исламской революции, была официально доведена до сведения сторон в регионе. Возврата к довоенному статус-кво не будет", – сказал источник.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 09 апреля 2026

