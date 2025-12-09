"Аль-Араби": три ракеты взорвались на окраине Дамаска
время публикации: 09 декабря 2025 г., 19:13 | последнее обновление: 09 декабря 2025 г., 19:13
Катарский телеканал "Аль-Араби" сообщил о трех взрывах, которые были слышны в столице Сирии. По информации телеканала, три ракеты упали возле военного аэропорта Эль-Мезза, находящегося на окраине Дамаска. В результате ракетного обстрела нет пострадавших.
Телеканал отмечает, что около месяца назад ракета, запущенная из пригорода Дамаска, попала в жилой дом.
В Дамаске полагают, что речь идет о внутреннем конфликте, а целью ракетного обстрела должен был стать президентский дворец.
