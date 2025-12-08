Годовщина свержения Асада: выступая в мечети, президент аш-Шараа призвал к примирению и единству

В Сирии отмечают 8 декабря День освобождения – первую годовщину свержения режима Башара Асада. Новый глава государства Ахмад аш-Шараа начал день с посещения мечети Омейядов в Дамаске – сюда он прибыл год назад после триумфального входа в столицу.

После окончания молитвы президент обратился с речью к прихожанам, заявив, что его правительство стремиться к национальному примирению, восстановлению страны после войны и воссозданию институтов государственной власти на всей территории Сирии.

Он напомнил и о героизме борцов, вступивших год назад в Дамаск, заявил о необходимости сохранить достижения победы. Призвав к национальному единству, он заявил о необходимости создания институтов новой власти на всей территории Сирии.

Отметим, что через год после того, как боевики возглавляемой аш-Шараа исламистской группировки "Ахрар аш-Шам" свергли Асада, целые группы населения по-прежнему не признают новую власть. Это курды, друзы, а также алавиты – религиозная секта, к которой относились Асад и его ближайшее окружение. Значительные опасения существуют и у христиан.