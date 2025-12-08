Сирия празднует первую годовщину свержения Башара Асада. Фоторепортаж

Фото: Associated Press

В Сирии впервые отмечают новый государственный праздник – День освобождения. Он был установлен в честь свержения режима Башара Асада исламскими боевиками 8 декабря 2024 года. Во главе боевиков стоял Абу Мухаммад аль-Джулани, который известен сейчас под своим настоящим именем Ахмад аш-Шараа. Он стал новым президентом Сирии.

Режим, правивший в стране несколько десятилетий, рухнул за считанные дни. Новые власти добились значительных международных успехов, включая тесные связи с американской администрацией и умеренными монархиями Ближнего Востока. Однако на внутренней арене его успехи значительно скромнее.

Режим аш-Шараа опирается на суннитское большинство, в то время как его предшественники, относившиеся к алавитской общине, во многом полагались на религиозные и этнические меньшинства. Новой власти не удается наладить отношения с курдами и друзами, они вызывают опасения у алавитов и христиан. Неудивительно, что главной темой торжественного выступления аш-Шараа стала необходимость национального единства.