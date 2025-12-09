Листовки в Тегеране призывают вступать в армию России. Посольство РФ свою причастность отрицает

В нескольких районах Тегерана появились листовки с предложением завербоваться в армию России. Контактникам предлагался бонус в размере $15-18 тыс., месячная зарплата $2,5-2,8 тыс., а также бесплатное жилье, медицинское обслуживание и форма. По информации тегеранского издания Rouydad24, листовки раздавались в том числе рядом с посольством России в Тегеране.

По данным Rouydad24, листовки направляли потенциальных рекрутов в некий многоязычный телеграм-канал.

Во вторник, 9 декабря, посольство РФ в Тегеране опубликовало заявление, в котором отрицает свою причастность к распространению листовок. "Ни посольство, ни какая-либо российская официальная структура не имеют к этому никакого отношения", – говорится в заявлении. Посольство рекомендовало иранцам, получившим листовку или письмо с подобным предложением, обратиться в местные правоохранительные органы.